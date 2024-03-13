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ddr22
Pixel 8 получает поддержку вывода изображения через USB-C с обновлением Android 14 QPR3 Beta 2
Серия Pixel 8 наконец-то получила функцию, которая позволит вам подключить устройство к внешнему монитору или телевизору и использовать его в режиме рабочего стола

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Серия Pixel 8 наконец-то получила функцию, которая позволит вам подключить устройство к внешнему монитору или телевизору и использовать его в режиме рабочего стола.

Техно-блогер Мишаал Рахман обнаружил, что в Android 14 QPR3 Beta 2 есть возможность превратить ваш Pixel 8 или 8 Pro в настольный компьютер. Для этого используется альтернативный режим DisplayPort. По умолчанию этот режим отключен, и для его включения вам потребуется root-доступ. С выходом последней бета-версии Google включила его по умолчанию на программной основе. Это означает, что вы можете подключить свое устройство к внешнему монитору или телевизору и получить возможность зеркального отображения.

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Вы можете включить режим рабочего стола в опциях разработчика на своем устройстве Pixel 8, но на данный момент он не до конца проработан, а это значит, что Google придется потрудиться над нативным режимом рабочего стола для стокового Android.

Стоит также отметить, что в настоящее время эта функция доступна только на устройствах серии Pixel 8 и не работает на старых телефонах Pixel. Источник утверждает, что не исключено, что в Android 15 появится обновленный и полноценный режим рабочего стола, но пока этого не произошло. Рахман также утверждает, что есть вероятность того, что этот альтернативный режим DisplayPort был включен по ошибке, а это значит, что он может быть отменен в одном из будущих обновлений.

#pixel 8
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Смартфоны серии Google Pixel 8 получает поддержку вывода изображения через USB-C
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