До конца года автомобили серий BMW i5 и 5 получат по две новые модели

Американское подразделение автопроизводителя BMW анонсировало выходящие весной обновлённые модели. Главное внимание уделяется сериям i5 и 5.

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Будет представлена модель BMW i5 xDrive40 с двойным электродвигателем с совокупной мощностью 389 л.с. и крутящим моментом 435 Нм. Этот полноприводный седан разгоняется до 100 км/ч за 5,2 секунды при максимальной скорости 209 км/ч.

Ёмкость аккумулятора здесь составляет 84,3 кВт*ч. От 10% до 80% он заряжается за полчаса. Имеется функциональность под названием Multi Contract Plug & Charge для автоматической оплаты общественных зарядных станций.

Производство этой модели стартует в марте и розничная стоимость ожидается $70 100. Для сравнения, i5 eDrive40 стоит $66 800, а M60 $84 100.

Не желающие переходить на электромобили получат подключаемый гибридный 550e xDrive, компромисс между автомобилем на двигателе внутреннего сгорания и электромобилем. Здесь используется 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 483 л.с и крутящим моментом 700 Нм.

550e разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды. В электрическом режиме его скорость не превышает 140 км/ч, а двигатель внутреннего сгорания позволяет разогнаться до 250 км/ч. Электродвигатель связан с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а изменённое расположение аккумулятора позволило уменьшить размер багажника.

В электрическом режиме дальность хода может достигать 79-90 км. В прошлом году 550e оценили в $73 800, но с тех пор ценник мог поменяться.

В нескольких новых моделях в пакете Driving Assistance Professional будет предлагаться помощь на шоссе, чтобы менять полосу движения одним взглядом. Когда автомобиль предлагает сменить полосу, водитель подтверждает смену взглядом в соответствующее боковое зеркало. Безопасность маневрирования призвана обеспечить система Active Lane Change.

Highway Assistant войдёт в состав электромобилей iX в марте, а внедорожники X5, X6 и X7 получат данную функциональность в апреле. При этом её нет в моделях X5 M Competition и X6 M Competition.

Впервые будет предложена расширенная интеграция смартфона с автомобилями посредством BMW Operating System 9 (OS9). В результате можно будет вызывать виртуального помощника Siri голосом без нажатия кнопки на руле. Облачная навигационная система покажет расширенные данные о зарядной станции с рейтингом от нуля до пяти звёзд.

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Модели BMW с версией OS 8, 8.5 и 9 получат также функциональность Digital Key Plus и более интуитивно понятную навигационную систему.