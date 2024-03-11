Новая консоль OneXPlayer 2 Pro поступает на прилавки за цену от $1049

В понедельник состоялся анонс портативной игровой консоли OneXPlayer 2 Pro. В её основе лежит процессор AMD Ryzen 7 8840U, а цена составляет внушительную сумму в $1049.

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Данный производитель известен своими премиальными игровыми устройствами, в том числе недавней моделью на платформе Intel Core Ultra. Теперь дошла очередь и до чипов AMD Hawk Point.

Устройство является обновлением предыдущей модели на чипе AMD Ryzen 7 Pro 7840U. Здесь восемь вычислительных ядер на архитектуре Zen 4 и поддержка шестнадцати потоков команд, кэш L2 объёмом 8 МБ и L3 объёмом 16 МБ. Частота чипа достигает 3,3 ГГц, в разгоне 5,1 ГГц, TDP варьируется в диапазоне 15–30 Вт. Применяется встроенная графика Radeon 780M с 12 вычислительными блоками на частоте 2,70 ГГц. Производительность блока нейронных вычислений достигает 16 AI TOP и общая вычислительная мощь 38 TOPS.

AMD утверждает, что этот чип соответствует Intel Core Ultra 155H по скорости центрального процессора, причём последний имеет TDP 28 Вт. Это показывает эффективность архитектуры AMD и возможности ИИ. Максимальная температура достигает 55°C.





Консоль представлена в нескольких конфигурациях, в том числе 32 ГБ и 1 ТБ за $1049 и с объёмом хранилища 2 ТБ за $1149. Заказы начнут принимать 13 марта.