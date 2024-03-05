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В сеть попали тесты консоли OneXPlayer X1 с процессором Core Ultra 7 155H
Устройство показывает хорошие результаты, но у неё есть проблемы с оптимизацией графических драйверов

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 OneXplayer X1 — это портативная система, которая может работать как ноутбук, планшет и игровое устройство, в зависимости от того, какие аксессуары используются. Испанский обозреватель TuberViejuner оказался среди тех, кто получил устройство на тестирование, и фактически одним из первых поделился своим опытом работы с устройством.

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 Как и во многих ранних видеороликах, мы получаем только базовую информацию и обзор, однако для тех, кто даже рассматривает возможность участия в краудфандинговой кампании этого устройства, это должно быть очень интересное видео.

 Серия процессоров Intel Core Ultra под кодовым названием Meteor Lake была запущена только в декабре прошлого года, но мало компаний пока используют эти чипы в игровых целях. Самым популярным из них является консоль MSI Claw, запуск которой запланирован через несколько дней, но над подобными устройствами также работают такие компании, как OneXplayer, Tecno или Emdoor.

 X1 — это система 3-в-1 со съемной клавиатурой и контроллерами. Он может работать как ноутбук с подключенной клавиатурой, превращающей систему в довольно большой продукт с экраном 10,98 дюйма. Такой размер может быть не очень удобно держать в руках, поэтому устройство имеет встроенную подставку. Подобный дизайн очень похож на Lenovo Legion GO, но поставляется с экраном большего размера и дополнительной клавиатурой.

 Согласно обзору, сильными сторонами системы являются хорошее качество сборки благодаря металлическому корпусу, 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 155H в сочетании с 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 10,98-дюймовый IPS LTPS-экран с частотой обновления 120 Гц, хорошие встроенные динамики и большая батарея емкостью 65 Втч, которая должна обеспечить 10 часов автономной работы и 4 часа игрового процесса.

 Обозреватель предоставил несколько диаграмм для синтетических тестов процессора и графического процессора, а также 3D Mark.

 В тестах Cinebench Core Ultra 7 155H пытается конкурировать с системами на базе AMD, такими как AYANEO 2S или ROG Ally. Процессор Intel демонстрирует блестящие результаты в синтетических тестах графических процессоров, где он может легко возглавить диаграммы и превзойти чипы AMD при том же или более низком энергопотреблении. Единственная проблема заключается в том, что эти тесты не отражают реальную игровую производительность.

 Некоторые игры показывают многообещающие результаты, в то время как другие демонстрируют низкую производительность. В некоторых играх устройство сталкивается с трудностями, возможно, из-за графических драйверов Intel, отмечает обозреватель. С другой стороны, производительность эмуляции — важная особенность, показывающая, насколько хорошо консоль может работать с такими платформами, как Nintendo 3DS и PlayStation 2.

 Можно отметить, что у устройства есть потенциал, но есть и проблемы с производительностью, в основном связанные с драйверами графического процессора, а также высокая цена, что затрудняет рекомендовать консоль для покупки. Самая дешевая версия, оснащенная процессором Core Ultra 5 125H, продается по цене 939 долларов, а самый дешевый вариант с Core Ultra 155H — 1099 долларов. 

 Цена не является преимуществом, но возможность легко преобразовать систему в три разных устройства — это определенно что-то новое на рынке. Остается надеяться, что Intel улучшит поддержку драйверов графического процессора, но, к сожалению, это, похоже, общая проблема всех карманных компьютеров на базе Arc.

 Стоит отметить, что для консоли доступна внешняя графическая карта на базе Radeon RX 7600M XT, для чего имеется разъем Oculink. Поставки системы начнутся к концу этого месяца.

#intel #игровые консоли #портативные игровые консоли #core ultra 7 155h #onexplayer #onexplayer x1
Источник: videocardz.com
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