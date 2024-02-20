По словам Кэри Голомба, технического обозревателя, специализирующегося на портативных компьютерах и мини-ПК, производительность Steam Deck с низким TDP наконец-то постоянно превосходит новый Hawk Point Ryzen 7 8840U.

Это немного любопытно, ведь Hawk Point - это по сути тот же чип, что и Phoenix. На данный момент мы хорошо знакомы с Phoenix, поскольку он используется (под именем "Ryzen Z1 Extreme") в ASUS ROG Ally, а также во многих других портативных устройствах от Ayaneo, GPD, OneXPlayer и других.

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Голомб сравнивает неназванную новую систему с Ryzen 7 8840U и 32 ГБ памяти с оригинальной Steam Deck, а также с тремя другими устройствами, оснащенными чипами Ryzen 7 7840U предыдущего поколения. По всем характеристикам, за исключением встроенного процессора AMD XDNA, этот чип последнего поколения идентичен своему новому аналогу. Несмотря на это, Голомб сообщает, что Hawk Point 8840U на самом деле "стабильно лучше по всем показателям".

Если бы нам пришлось размышлять, почему он сделал такое заключение, мы могли бы указать на усовершенствования производственного процесса, или возможно на улучшения прошивки или микрокода процессора. Также возможно, что на результаты влияет конструкция подачи питания любого устройства, которое тестирует Голомб. В любом случае похоже, что Ryzen 7 8840U способен поддерживать частоту кадров в Batman Arkham Knight выше критической нижней отметки в 30 кадров в секунду, с которой Steam Deck с трудом справляется.

Мы должны отметить, что протестированная машина, похоже представляет собой оригинальную Steam Deck, а не Steam Deck OLED. APU Sephiroth внутри OLED-дисплея Steam Deck действительно выигрывает от небольшой усадки кристалла и более быстрой памяти со скоростью 6400 МТ/с. Учитывая это, реальный прирост от перехода на процессоры Zen 4 и графику RDNA 3, действительно выглядит весьма небольшим.