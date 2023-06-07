От компании OneNetbook, стоящей за брендом OneXplayer, ходили многочисленные слухи об их будущем портативном игровом устройстве. Не секрет, что в грядущей консоли будет использоваться новейший APU AMD Ryzen 7000, но до сих пор это не было подтверждено.
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Сегодня компания продемонстрировала свою новую консоль OneXplayer 2 Pro во время специального мероприятия в Китае. В отличие от некоторых уже анонсированных консолей на базе AMD Ryzen 7 7840U, этот продукт фактически предлагает функции, которых нет в других консолях. Экран имеет размер 8,4 дюйма и разрешение 2560×1600 пикселей. Это в два раза больше, чем у Steam Deck, и даже выше, чем у готовящегося к выпуску ASUS ROG Ally.
Кроме того, это устройство будет оснащено съемными контроллерами, как Nintendo Switch. Но на самом деле это не новая функция продукта OneXplayer, поскольку модели последнего поколения с процессорами Ryzen 7 6800U или Intel Core i7-1370P уже предлагали ту же функциональность. Пользователи могут превратить свою консоль в полноценный ноутбук, сняв контроллеры и заменив их клавиатурой.
Компания подтверждает, что их консоль будет предлагать до 64 ГБ памяти LPDDR5X и хранилища PCIe Gen4 x4 NVMe объемом до 4 ГБ. Это, конечно, топовая комплектация, но устройство также будет предлагаться с меньшей емкостью по более низкой цене.
К сожалению, компания ничего не сообщила о стартовой цене или о том, когда OneXplayer 2 Pro будет доступна для покупки.