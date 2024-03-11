Память LPDDR6 войдёт в состав устройств следующего поколения

Сообщество инженеров JEDEC должно представить финальный вариант спецификации памяти следующего поколения LPDDR6 в третьем квартале нынешнего года, сообщает издание ETnews. Эта память будет более быстрой и энергоэффективной по сравнению с нынешней памятью LPDDR5, представленной в 2019 году. Версии LPDDR5x выпускают компании Samsung и Micron, тогда как SK hynix предлагает разновидность LPDDR5T со скоростью передачи данных до 9,6 Гбит/с. Всё это память с невысоким энергопотреблением для мобильных устройств вроде смартфонов и лёгких компьютеров и ноутбуков.

Внедрение памяти LPDDR5(X/T) происходило и в других продуктах. Одними из последних стали модули памяти LPCAMM2 для компьютеров в небольшом форм-факторе с увеличенной ёмкостью и возможностью апгрейда. Теперь близится к завершению разработка стандарта LPDDR6.

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Сейчас о нём мало что известно, хотя можно не сомневаться в повышении скорости передачи данных. Также здесь может вестись обработка и вычисление данных на кристалле, что необходимо компьютерам с поддержкой искусственного интеллекта. Производители вроде Samsung, SK Hynix и Micron после завершения стандартизации должны начать разработку и производство собственных решений. Также новая память может использоваться с мобильным процессором Snapdragon 8 Gen 4 в составе смартфонов. Однако появления продуктов с этой памятью на прилавках магазинов следует ждать не раньше конца 2025 года.