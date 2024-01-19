Введение CAMM также может ограничить количество модулей, которые можно установить на плату ATX

Компания SK Hynix объявила о возможном внедрении стандарта памяти Compression Attached Memory Module (CAMM) на настольные компьютеры, хотя изначально он был разработан для ноутбуков. CAMM, разработанный компанией Dell, получил сертификацию для замены SO-DIMM в ноутбуках.

Однако, переход к настольным компьютерам может вызвать нарушение рынка памяти для них, так как модули CAMM имеют горизонтальную форму и отличаются от текущих вертикальных модулей DRAM. Введение CAMM также может ограничить количество модулей, которые можно установить на плату ATX из-за его тонкого и плоского дизайна. Впрочем, JEDEC представила настольную версию стандарта CAMM2, которая позволяет использовать его с памятью DDR5 и возможно, в будущем, с DDR6.

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Однако преимущества CAMM для настольных компьютеров по сравнению с традиционными картами памяти еще не до конца поняты. Для того чтобы понять потенциальные преимущества CAMM, необходимо дополнительное исследование и информация при переходе к DDR6 и DDR7. JEDEC заявляет, что стандарты CAMM2 предназначены как для настольных компьютеров, так и для некоторых серверных приложений.