В середине 2023 года компания Samsung объявила о завершении разработки чипов памяти GDDR7. Теперь компания как никогда близка к выпуску этих чипов памяти нового поколения.

Компания Samsung, наряду с конкурентами Micron и SK Hynix, работает над созданием чипов памяти GDDR7, которые должны обеспечить повышенную производительность и скорость передачи данных. Объединенное инженерное сообщество по разработке электронных устройств (JEDEC) недавно опубликовало окончательные спецификации для чипов памяти GDDR7 нового поколения. Эти чипы обеспечивают скорость передачи данных до 192 ГБ/с на устройство, что является значительным улучшением по сравнению с их предшественниками.

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Samsung подтвердила, что выпустит чипы памяти GDDR7 32 Гбит/с, которые обещают в 1,6 раза более высокую производительность и надежность для таких приложений, как искусственный интеллект, высокопроизводительные игры и высокопроизводительные вычисления (HPC). Компания первой в мире завершила разработку GDDR7 SGRAM, достигнув рекордной пропускной способности до 1,5 ТБ/с, что на 40 % выше, чем у GDDR6.

Ожидается, что эти новые сверхбыстрые чипы памяти будут использоваться технологическими гигантами AMD и Nvidia в своих грядущих сериях GPU. По слухам, графические процессоры Nvidia серии RTX 5000 будут оснащены чипами памяти GDDR7, а AMD, как ожидается, будет использовать их в своих графических процессорах серии Radeon RX 8000, построенных на архитектуре RDNA 4.

Йонг-Чеол Бэ (YongCheol Bae), EVP и глава отдела планирования продуктов памяти в Samsung, подчеркнул, что эти передовые чипы памяти удовлетворят растущие потребности ИИ, высокопроизводительных вычислительных систем и высококлассных игр в обработке данных на беспрецедентных скоростях, сохраняя при этом высокую надежность и экономичность. Чипы памяти Samsung GDDR7 32 Гбит/с могут быть выпущены до конца 2024 года.