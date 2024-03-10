Helldivers 2 продолжает привлекать новых геймеров и ставить рекорды

Видеоигра Helldivers 2 продолжает успешно распространяться по миру. На днях этот кооперативный шутер от третьего лица собрал одновременно 450000 игроков на платформе Steam. Отзывы по сравнению с моментом появления игры в магазине Steam улучшились, добравшись с первоначальной отметки 67% до 81%.

Игра отлично продаётся и на других платформах, включая розничную торговлю и магазин для PlayStation 5. На протяжении трёх недель подряд наблюдается рост продаж в Великобритании. На второй неделе он составил 115%, на третьей 21%. При этом игра на 28% дешевле по сравнению с Marvel's Spider-Man 2, производство которой могло обойтись в 10 раз дороже.

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За две недели могло быть продано 3 млн экземпляров игры. Сейчас эти показатели стали ещё выше. Инсайдер Shinobi602 сообщает, что в настоящее время количество продаж перевалило за 5 млн экземпляров. Официально Sony об этом ничего не говорит.

В игре скоро появится аналог Battle Pass под названием Cutting Edge. Его приобретение даст возможность получить три новые прототипа брони и новое оружие, а также ряд других бонусов.