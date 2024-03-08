Глава отдела тестирования продукции, Патрик Ласота, поделился своей философией и практикой в балансировке игры

Команда разработчиков Helldiver 2 выпустила патч с первой порцией балансных изменений. Глава отдела тестирования продукции, Патрик Ласота, поделился своей философией и практикой в балансировке игры. Основное оружие в игре было усилено, но вместе с тем осталась возможность для использования стратагем, чтобы эффективно справиться с врагами. Были также внесены изменения, чтобы сохранить фантазию и веселье игроков при внесении нерфов.

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Первое оружие, о котором речь идет, - это SG-225 Breaker. Разработчики решили уменьшить мощность этого оружия, чтобы игроки больше зависели от своих стратагем. Вместе с тем, было уменьшено количество патронов в магазине и увеличена отдача для достижения баланса.

Второе оружие, SG-8 Punisher, получило увеличение урона, количество стаггеров и общее количество боеприпасов. Был исправлен баг, который приводил к неполному подбору боеприпасов. Эти изменения сделают оружие более пробивным и эффективным при стрельбе.

Оружие SG-225SP Breaker "Spray and Pray" осталось верным своей идее быть дикарской, мощной и разрушительной версией обычного Breaker. Чтобы сделать его еще более уникальным, были увеличены бронепробиваемость, скорострельность и количество дробин в каждом выстреле. Однако, чтобы уравновесить это, емкость магазина была уменьшена.

Arrowhead стремится сохранить баланс между фантазией оружия и его эффективностью. Разработчики призывают игроков дать обратную связь о внесенных изменениях и быть готовыми к дальнейшей балансировке.