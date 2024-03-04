Одновременно на сайте платформы находилось больше 34 млн пользователей.

Несмотря на то, что конкуренция среди магазинов для ПК сейчас высока как никогда, сервису Steam от Valve по-прежнему удается бить рекорды по количеству игроков.

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Palworld и Helldivers 2 - главные хиты этого года, вышедшие на ПК в первый же день, что позволяет понять, почему Sony отдает предпочтение этой платформе как никогда раньше для своих эксклюзивных игр. Успех этих двух игр, а также таких основных игр, как Counter-Strike 2, Dota 2 и Apex Legends, способствовал достижению нового рекордного числа одновременных игроков на Steam.

По данным SteamDB, в воскресенье, 3 марта 2024 года, в сети одновременно находилось рекордное количество игроков - 34 649 583. Из них 11 146 564 геймера активно играли в различные игры.

Рекорд одновременной игры был достигнут за 24 часа до этого, в субботу, 2 марта, и составил 34,2 млн игроков. До этого рекорд принадлежал 33,6 млн игроков в январе этого года.

Новый рекорд, однако, не является рекордом по количеству активных игроков: еще в январе 2024 года в игры одновременно играли 11 582 167 человек.

Самой популярной игрой на платформе в настоящее время является Counter-Strike 2, в которую за последние 24 часа сыграли более 1,4 млн игроков. За ней следуют Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends, Naraka: Bladepoint, Palworld (которая, в отличие от остальных, похоже, стремительно падает) и Helldivers 2.

Хотя Steam всегда был одной из самых популярных платформ, количество игроков заметно увеличилось с началом пандемии COVID-19 - с февраля по март 2020 года пик одновременной активности игроков вырос на четыре миллиона (с 19,1 млн до 23,6 млн).

Популярность Steam, скорее всего, продолжит расти и в этом году, учитывая, что в 2024 году другие платформы выглядят довольно мрачно: Sony не планирует выпускать никаких крупных эксклюзивов, а Nintendo Switch 2 появится не раньше 2025 года. Тот факт, что Steam и PC-игры в целом сумели уберечь свою расширенную аудиторию от пандемии, также прямо противопоставляется консольному рынку.

Большая часть беспорядков, охвативших индустрию, включая повсеместное сокращение рабочих мест, объясняется тем, что издатели опрометчиво наняли больше людей во время пандемии, полагая, что возросшее число игроков во время блокировки сохранится и после того, как все вернется в норму. Этого не произошло ни с чем, кроме компьютерных игр, которые, как показывают данные статистики, популярны как никогда.

Это, несомненно, побудило Sony еще раз подчеркнуть свою приверженность играм на ПК, но это также создает очевидную проблему для обоих производителей консолей, поскольку подчеркивает, что в консолях все меньше необходимости, поскольку они не предлагают никаких дополнительных эксклюзивов или аппаратных преимуществ по сравнению с ПК. Консоли все еще остаются более популярными с точки зрения казуального геймера.