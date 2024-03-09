Samsung во второй раз обновит планшет 2020 года

В этом месяце ожидается анонс планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite нового поколения. В преддверии этого события появились характеристики устройства, из которых следует, что поменять могли только процессор.

Напомним, что впервые данный планшет был представлен в 2020 году, а в 2022 году он был обновлён в первый раз. Тогда неизменным остался экран TN размером 10,4 дюйма с разрешением 2000 х 1200 и поддержка стилуса. Ёмкость батареи также осталась прежней и составляла 7040 мАч.

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На этот раз изменение ожидается только одно. Предположительно, вариант планшета 2024 года получит процессор Samsung Exynos 1280. В планшете двухлетней давности применяются процессоры Snapdragon, а конкретная модель зависит от поддержки сетей LTE. Объём оперативной памяти снова будет 4 ГБ, а хранилище 64 ГБ.

Стоимость планшета ожидается в районе 400 евро. Также от Samsung ждут новой версии часов Galaxy Watch 4.