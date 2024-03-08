Новый складной смартфон от Samsung позволит контролировать уровень загрязнения в любой точке мира.

Компания Samsung получила патент на инновационный складной смартфон со встроенным датчиком качества воздуха. Эта технология позволит пользователям в режиме реального времени отслеживать уровень загрязнения воздуха вокруг них.

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Проблема загрязнения воздуха в последние годы приобрела особую остроту. В крупных мегаполисах концентрация вредных веществ в воздухе часто в разы превышает допустимые нормы. Это негативно сказывается на здоровье людей, увеличивая риски сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.



До недавнего времени для мониторинга качества воздуха использовались громоздкие и дорогостоящие стационарные устройства. Их устанавливали в отдельных точках города. Этого было явно недостаточно, чтобы получить полную картину загрязнения в масштабах целого мегаполиса. Инновация от Samsung призвана решить эту проблему. Миниатюрный датчик, встроенный в складной смартфон, позволит собирать гораздо более подробные данные о качестве воздуха в разных районах города в режиме реального времени.



При этом конструкция смартфона разработана таким образом, чтобы обеспечить максимально эффективную работу датчика. Встроенный воздуховод направляет поток воздуха прямо на сенсор и пользователь может отрегулировать угол наклона корпуса для оптимального потока.



Такая технология открывает широкие перспективы для создания детальных интерактивных карт загрязнения воздуха в крупных городах. Люди смогут в режиме реального времени отслеживать экологическую обстановку там, где они находятся.



Например, жители смогут выбирать маршруты с наименьшим уровнем загрязнения воздуха, а городские власти получат инструмент для выявления проблемных зон и разработки эффективных мер по улучшению экологической ситуации.