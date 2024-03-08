Samsung опубликовал информацию о дизайне и цветовых вариантах своих новых складных смартфонов Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6.

Компания Samsung в очередной раз удивила поклонников мобильных технологий, представив цветовую палитру грядущих флагманских складных смартфонов Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6. Эти модели обещают стать новым этапом эволюции гибких дисплеев и мультимедийных возможностей.

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Генеральный директор DSCC Росс Янг поделился инсайдерской информацией о доступных цветах для Z Fold6 и Z Flip6. Для преемника "раскладушки" Galaxy Z Fold покупателям будут предложены элегантные оттенки: темно-синий, нежно-розовый и серебристый. А вот обладатели стильного квадратного Flip смогут выбрать яркие цвета: голубой, салатовый, классический серебристый и солнечно-желтый.

Такой широкий выбор оттенков отражает стремление Samsung максимально персонализировать опыт владения складным гаджетом. Каждый сможет подобрать для себя идеальный цвет под стать своему образу и характеру.Несмотря на то, что модели ещё только готовятся к анонсу, инсайдеры и эксперты уже составили достаточно подробный портрет Z Fold6 и Z Flip6. Обновлённый Fold получит увеличенный внутренний экран, а также более плоскую и симметричную конструкцию по примеру смартфона S24 Ultra. Особое внимание производитель уделил прочности и долговечности шарнирного механизма.Что касается камер, то в Z Fold6 ожидается модуль на 50 Мп, заметно превосходящий 12-мегапиксельную оптику пятой модели. Ёмкость аккумулятора тоже вырастет - примерно на 5%, а вот скорость зарядки станет ещё выше по сравнению с уже и так неплохими показателями прошлогоднего Fold.Samsung Galaxy Z Flip6 получит чуть большие габариты, а вот толщина корпуса возрастёт почти на миллиметр. Такие размеры позволят разместить батарею увеличенной ёмкости - предположительно 4000 мАч. Дисплей тоже станет чуть больше, а вот основная камера с 12 Мп дойдет до 50 Мп.