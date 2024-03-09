Это последнее крупное обновление для данного устройства.

Компания Samsung начала распространять новую Android 14, на сей раз предназначенную для средне-бюджетного смартфона Galaxy A52. Это последнее глобальное обновление системы для данного устройства, которое также приносит обновленную One UI 6.0. В дальнейшем смартфон будет получать лишь исправления безопасности.

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Это вполне ожидаемо, ведь он был представлен еще в марте 2021 года, а его первая версия Android - Android 11, точнее говоря он начал поставляться (продаваться) вместе с ней. Позже он получил Android 12, а следом за ней Android 13 в 2022 году.

Таким образом, Android 14 - это его третье и финальное глобальное обновление операционной системы (и фирменной оболочки Samsung). Однако актуальность он пока еще не утратил, так как в будущем смартфон будет получать обновления безопасности, возможно еще год, а возможно и больше.

Согласно информации от SamMobile, на текущий момент обновиться на новую версию Android могут практически все пользователи из стран Азии, Европы и т. д.

Хотя это обновление было выпущено совсем недавно, в марте, тем не менее оно содержит устаревшее исправление безопасности от января 2024 года. Весит оно около 1,2 ГБ и может отличаться по этому параметру в зависимости от региона. В тех странах, где обновление еще пока не доступно для установки, оно должно появиться несколько позже, в ближайшие дни.