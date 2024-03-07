Разработки Google в сфере ИИ могли отправляться в Китай

В Калифорнии арестовали бывшего сотрудника компании Google, который предположительно украл более 500 файлов. Они содержали связанные с искусственным интеллектом секреты Google и могли попасть в руки китайских конкурентов компании.

Инженер и сам является гражданином Китая. Это 38-летний Линвэй Дин, который работал в Google с 2019 года. Предположительно, он скачал файлы с корпоративного ноутбука на свою персональную учётную запись в облачном хранилище. Речь идёт о строительных блоках инфраструктуры ИИ. Подобные кражи продолжались с мая 2022 года по май 2023 года.

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В случае обвинительного заключения бывшему инженеру Google грозит тюремный срок в 10 лет и штраф до $250000 по каждому пункту обвинения из четырёх.

Случилось это событие во времена напряжённых отношений между США и Китаем, которые не стали лучше в момент бурного развития искусственного интеллекта. В прошлом году был запрещён экспорт из США в Китай передовых чипов ИИ производства американских компаний.

В обвинительном заключении рассказывается, что Дин скопировал информацию из файлов Google в приложении Apple Notes на своём ноутбуке, затем превратил их в файлы формата PDF и загрузил в личный аккаунт Google. При этом он ещё успевал привлекать капитал в одну китайскую компанию и быть генеральным директором другой.