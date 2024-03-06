Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Google Pixel 8a получит 4 цветовых варианта и до 256 ГБ встроенной памяти
Перед запуском устройства были раскрыты некоторые детали, включая варианты объема памяти, доступные цвета и цены на Google Pixel 8a.

реклама

Ожидается, что компания Google в ближайшие месяцы представит свой новый смартфон среднего класса - Google Pixel 8a, возможно, на следующем мероприятии. Перед запуском устройства были раскрыты некоторые детали, включая варианты объема памяти, доступные цвета и цены на Google Pixel 8a. Вот что стоит ожидать от нового смартфона Google среднего класса.

реклама

Исходя из полученных данных, Google Pixel 8a будет доступен в двух вариантах памяти: 128 ГБ и 256 ГБ. Стоит отметить, что на момент запуска предыдущей модели Pixel 7a с 128 ГБ встроенной памяти, цена составляла 499 евро. Цена на Pixel 8a с 128 ГБ составит 569,90 евро, в то время как версия с 256 ГБ будет стоить 630 евро. В дополнение к этому, утверждается, что Pixel 8a будет доступен в четырех различных цветовых вариантах: черном (обсидиан), белом (фарфор), голубом (залив) и светло-зеленом (мятном). Однако не все цвета, возможно, будут доступны в обеих вариантах памяти. По информации из отчета, смартфон Pixel 8a будет доступен для приобретения в апреле или мае текущего года.

Из имеющихся данных следует, что Google Pixel 8a может быть оснащен чипом Tensor G3, вероятно, урезанной версией чипа Tensor G3, который используется в линейке флагманских смартфонов Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Ожидается, что устройство будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и возможность быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Уже известно, что устройство ориентировочно будет иметь размеры 152,1 x 72,6 x 8,9 мм и оснащено 6,1-дюймовым OLED-экраном.

#смартфон #google #смартфон 2024 #google pixel #смартфон antutu #google pixel 8 pro #google pixel 8 #google+ #google pixel 8a
+
Написать комментарий (0)
Инсайдер: релиз Google Pixel 8 ожидается в апреле по цене от €569
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Фото: сотни и тысячи дронов-камикадзе «Герань» в цехах завода по их производству
24
В Госдепартаменте США отрицают намерения отправлять на Украину свои войска
3
Завод "АГРОМАШ" готовит к выпуску преемника легендарного ДТ-75
2
Создано мобильное приложение, которое позволяет определить местоположение черной дыры Млечного Пути
2
Выстрелом из ПТРК был выведен из строя уже третий по счету украинский Abrams M1A1 в Бердычах
3
Earth System Dynamics: Огромные солнечные панели могут способствовать выпадению осадков в пустыне
1
Защищенный смартфон Unihertz Tank 3 с батареей на 23 000 мА*ч вышел в Китае
+
Arctic представила серию из пяти воздушных кулеров Freezer 36 с комплектной рамкой для Intel
+
Компания «Трэкол» из Московской области показала новый мощный вездеход «ВЕГА-BH»
+
В Новосибирске планируют построить первый в регионе небоскреб
3
Китайский андроид H1 от Unitree Robotics установил мировой рекорд скорости
1
В Москве разработали новые машины для ремонта вертолётов
1
Экипаж российского Т-72Б3 с одного выстрела уничтожил американский Abrams на Авдеевском направлении
+
Решетнёвские инженеры преобразуют спутниковую связь новыми антеннами
+
В Нью-Йорке построят небоскребы, соединенные небесным мостом и пейзажным бассейном
+
ТАСС: Оператора связи «Мегафон» оштрафовали на 500 000 рублей за рассылку спама
1
Олимпийский чемпион Роман Костомаров стал амбассадором благотворительной программы "ДоброFON"
+
Samsung анонсирует новый 5G-смартфон среднего класса под управлением Android 14
2
Разработчик ПО смог запустить GTA Vice City на роутере 2013 года
1
5 лет назад на Луне разбился зонд с колонией тихоходок – некоторые из существ могли выжить
1

Популярные статьи

Вероятность того, что российские ракеты уничтожат все шахты Minuteman III, превышает 98 % — АСА
38
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
37
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
130
Литиевый стартерный аккумулятор на автомобиле вместо свинцово-кислотного - есть ли в этом смысл
23
Сборка игрового ПК на видеокарте и процессоре AMD за 75 000 рублей для любых игр в 1080р и 2К
38
Минусы самых дешевых корпусов для ПК - почему лучше взять старый корпус для экономной сборки
29
Marvel's Guardians of the Galaxy: игра для консольных фанатов Marvel (субъективный обзор)
2
Игровое подразделение Xbox трещит по швам
21
О предварительных итогах двух лет СВО
198
На что способна Radeon RX 6500 XT в 2024 году, и почему вам нужна видеокарта с 8 Гб памяти
9

Сейчас обсуждают

daem0ns
18:58
>>> Поэтому Зеленскому нужно отказаться от "броского" хаки и камуфляжа, переодеться в костюм с галстуком и действительно радеть за будущее страны/// нельзя ему галстуки давать!!! не в коня корм! Од...
В ВСУ в ярости: Зеленскому стоит сменить свое хаки на галстук и разобраться с коррупцией
tolya21
18:52
Не переживай. За тебя уже выбрали.
Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
eightylvl
18:45
Во-первых, ничего не ждал, т.к. можно запланировать так чтобы спокойно в это время заниматься другими делами. Во-вторых, если не делать отмену, то копируется всё с 1 раза и не надо ничего копировать з...
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
Чато - - -Бот
18:43
>Кроме того Москва может ответить симметрично и аналогичным образом уже изъять европейские активы в своем государстве. Не "может", а обязательно это сделает.
Politico: США и ЕС расходятся во взглядах по вопросу полной конфискации активов России
Вячеслав Безруков
18:39
Конечно нету, и бабок на стиме у всех много. А торрент игры не пашут. Так что лесом линупс с бубном через вайн.
Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
lucul
18:38
Да не ,просто побольше добавили меди в дорожки,для лучшего рассеивания тепла .
ADATA представила технологию термопокрытия для памяти DDR5
Михаил Авраменко
18:36
Ну и зря реанимировали. Ведь 5ю часть так удачно закончили.
Начались съёмки шестого фильма в серии ужастиков «Пункт назначения»
AperDanCup
18:33
Эй автор, хочешь секрет скажу? Есть процессоры мощные и дешёвые, можно хоть у китайцев закупать на развес. Хочешь название скажу? Intel Xeon
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
AperDanCup
18:29
Так если оно хорошо работает, какая разница, сколько лет проге?
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
AperDanCup
18:27
Автор мазохист) Писать статьи в Notepad ++, читать с такой убогой темой в ридере, автор не знает про то, что формат WebP можно превратить в PNG просто переименовав файл. Автор, зачем тебе отдельное пр...
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем