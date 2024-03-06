Перед запуском устройства были раскрыты некоторые детали, включая варианты объема памяти, доступные цвета и цены на Google Pixel 8a.

Ожидается, что компания Google в ближайшие месяцы представит свой новый смартфон среднего класса - Google Pixel 8a, возможно, на следующем мероприятии. Перед запуском устройства были раскрыты некоторые детали, включая варианты объема памяти, доступные цвета и цены на Google Pixel 8a. Вот что стоит ожидать от нового смартфона Google среднего класса.

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Исходя из полученных данных, Google Pixel 8a будет доступен в двух вариантах памяти: 128 ГБ и 256 ГБ. Стоит отметить, что на момент запуска предыдущей модели Pixel 7a с 128 ГБ встроенной памяти, цена составляла 499 евро. Цена на Pixel 8a с 128 ГБ составит 569,90 евро, в то время как версия с 256 ГБ будет стоить 630 евро. В дополнение к этому, утверждается, что Pixel 8a будет доступен в четырех различных цветовых вариантах: черном (обсидиан), белом (фарфор), голубом (залив) и светло-зеленом (мятном). Однако не все цвета, возможно, будут доступны в обеих вариантах памяти. По информации из отчета, смартфон Pixel 8a будет доступен для приобретения в апреле или мае текущего года.

Из имеющихся данных следует, что Google Pixel 8a может быть оснащен чипом Tensor G3, вероятно, урезанной версией чипа Tensor G3, который используется в линейке флагманских смартфонов Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Ожидается, что устройство будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и возможность быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Уже известно, что устройство ориентировочно будет иметь размеры 152,1 x 72,6 x 8,9 мм и оснащено 6,1-дюймовым OLED-экраном.