Недавнее исследование показало, что поисковые системы, такие как Google и Bing, имеют проблемы с качеством результатов поиска. Google настаивает, что качество поиска улучшается.

В январе 2024 года немецкие ученые провели исследование, показавшее проблемы с качеством результатов поиска в нескольких поисковых системах, таких как Google, Bing и Duckduckgo. Спам-сайты оставались на первых позициях, особенно в области рейтингов и обзоров товаров.

Изображение из открытых источников

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Согласно исследованию, такие контрмеры, как регулярные обновления Google для борьбы с SEO и партнерским спамом, будут работать, но только короткое время. В исследовании делается вывод, что тенденция к снижению качества текста, вероятно, еще больше ухудшится в результате использования искусственного интеллекта, такого как ChatGPT.

Однако теперь Google противоречит выводам ученых из Германии. По словам компании, поиск постоянно совершенствовался с момента основания поисковой системы. Это можно объяснить постоянными нововведениями со стороны оператора поисковой системы.

Это заявление Google, вероятно, не является прямой реакцией на исследование. Скорее, это информация, которую Google предоставила в рамках антимонопольного дела в США, сообщает сайт seo-suedwest.de.

Соответственно, компания Google пояснила, что устанавливает ежегодные цели в отношении качества поиска, которые измеряются с помощью так называемого «Показателя удовлетворенности информацией». Однако дополнительной информации методах оценки поиска в соответствующем документе нет.

Несмотря на свои усилия и огромную долю на рынке, Google, скорее всего, будет трудно поддерживать постоянное количество пользователей. С одной стороны, это может быть связано с назойливыми спам-сайтами в результатах поиска. Однако альтернативы Google также имеют эту проблему.

С другой стороны, угроза от быстрого развития в области искусственного интеллекта, вероятно, будет гораздо большей. Аналитическая фирма Gartner недавно предсказала, что к 2026 году Google увидит снижение поискового трафика на 25%.

На это есть две причины:

всё больше людей получают ответы на свои вопросы с помощью чат-ботов с искусственным интеллектом, таких как ChatGPT

молодые пользователи предпочтут такие платформы, как Tiktok или Instagram, когда речь идет о поиске информации

В среднесрочной перспективе для Google важно еще больше повысить качество и релевантность результатов поиска. Это единственный способ, благодаря которому поисковая система сможет сохранить конкуренцию и стабильное количество пользователей в долгосрочной перспективе.