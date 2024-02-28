Производители надеются подстегнуть интерес пользователей к мобильным устройствам при помощи ИИ

Компания Google рассказала о своих планах относительно интеграции своей продвинутой языковой модели искусственного интеллекта Gemini в смартфоны под управлением операционной системы Android уже в следующем году. Это развитие ранее представленной уменьшенной версии модели искусственного интеллекта Gemini Nano, для работы которой требуется доступ в интернет.

Внедряя более мощные модели искусственного интеллекта для локальной работы на устройствах, можно обойтись без доступа в интернет. Это улучшает взаимодействие и конфиденциальность данных.

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Модель Google Gemini Ultra содержит 1,56 триллиона параметров. По возможностям генерирования и понимания языка это ставит её на уровень GPT-4. В результате пользователи Android могут получить ряд новых функциональных возможностей.

На рынке смартфонов сейчас наблюдается падение продаж. Производители надеются, что внедрение искусственного интеллекта в устройства оживит интерес покупателей. Некоторые аналитики с сомнением смотрят на возможности современного ИИ заставить пользователей приобретать новые устройства. Это не мешает Google и другим технологическим компаниям вкладывать большие средства в создание виртуальных помощников, включая ботов на основе ИИ. Google видит будущее всей своей экосистемы в применении ИИ.