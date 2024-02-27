Скандал вокруг функции генерации изображений подорвал репутацию Google как надежного лидера в ИИ. Эксперты предупреждают, что это может привести к потере доминирования и в поиске.

Акции корпорации Alphabet, материнской компании Google, рухнули на 4,4% на этой неделе. Причиной обвала стали опасения инвесторов, что проблемы Google с искусственным интеллектом подрывают репутацию компании и открывают дорогу конкурентам, сообщает агентство Bloomberg.

Поводом послужила приостановка функции генерации изображений, которая создавала неточные исторические картины с расистскими мотивами. Это уже не первый скандал вокруг ИИ Google, поэтому у инвесторов возникли сомнения в способности компании безопасно использовать технологии.



Ошибки ИИ могут сделать Google "ненадежным источником" в глазах пользователей, считает аналитик Бен Райтсес. Люди перестанут доверять результатам поиска, если те будут искажены предубеждениями нейросетей. Это откроет дорогу конкурентам, которые смогут предложить более точный поиск без манипуляций.



Поиск - ключевой бизнес Google, приносящий львиную долю прибыли. Поэтому инвесторы в панике - потеря доверия грозит подорвать основу финансовой модели компании.



Google пообещал исправить проблемы в течение нескольких недель. Однако ущерб репутации уже нанесен. Для восстановления доверия потребуются долгие усилия и полная прозрачность в отношении ИИ. Иначе скандалы будут продолжаться, подрывая позиции Google на рынке поисковых систем.