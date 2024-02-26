Google временно отключила функцию создания изображений людей в приложении Gemini из-за расовой неточности вывода результатов.

Компания Google недавно объявила о временном отключении функции генерации портретов и фотографий людей в своем экспериментальном диалоговом приложении Gemini. Данное решение было принято после многочисленных жалоб пользователей на расовую неточность сгенерированных изображений.

Напомним, функция основана на технологии искусственного интеллекта Imagen, разработанной в лаборатории Google Brain. Однако, несмотря на технические достижения, система пока неспособна создавать объективные изображения людей разных рас и национальностей, что и вызвало критику со стороны интернет-сообщества.



По словам старшего вице-президента Google Прабхакара Рагхавана, компания признает существующие недостатки и планирует значительно улучшить алгоритмы, чтобы избежать предвзятости и обеспечить прозрачность. Несмотря на предыдущие усилия в этом направлении, текущая реализация явно недостаточна для того, чтобы выполнить заявленные критерии.



Критика в адрес Google прозвучала даже со стороны известных общественных деятелей. В частности, Илон Маск и лидер республиканцев Вивек Рамасвами указали на историческую неточность и расовую нечувствительность некоторых сгенерированных изображений.

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Приостановка функции - это часть ответственного подхода Google к разработке ИИ. Компания признает всю сложность создания творческих систем, способных генерировать точный и этичный контент, а инженеры Google уже работают над решением возникших проблем. Ожидается, что в скором времени будет выпущена улучшенная версия приложения Gemini с более совершенным ИИ.



В то же время Google рекомендует пользователям обращаться к поисковику для получения проверенной информации из различных источников вместо абсолютного доверия к системам искусственного интеллекта. Это поможет избежать распространения неточных или предвзятых сведений, сообщает издание Gizmochina.