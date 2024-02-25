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HMD представляет телефон-раскладушку под брендом Barbie
HMD анонсировала новую платформу для разработки в стиле «сделай сам»

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Известная своим брендом Nokia компания HMD сделала ряд анонсов, показав планы по выпуску нескольких мобильных устройств нынешним летом. Среди прочего она представит телефон-раскладушку под брендом Barbie, ретро-телефон Nokia, смартфон под собственным брендом HMD. Ещё была представлена платформа разработки под названием HMD Fusion.

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Телефон Barbie создаётся совместно с производителем игрушек Mattel, который выпускает известные куклы Барби с 1959 года. Телефон будет представлять собой классическую раскладушку и должен вызвать ностальгию, а заодно разгрузить страдающие от смартфонов мозги и глаза.

Впрочем, смартфоны HMD тоже не забывает. Ранее появлялась информация о том, что компания готовит сразу девять моделей. Никуда не исчезнут и устройства под брендом Nokia, хотя недавно появлялись слухи об отказе от их выпуска. Срок действия лицензии на этот бренд у компании завершится в 2026 году. Однако HMD Global утверждает, что аппараты Nokia будут продаваться и дальше.

HMD Fusion представляет собой платформу с прицелом на ремонтопригодность. Аппарат с аналогичным названием содержит коннекторы для подключения аксессуаров с возможностью их программирования. Этими аксессуарами могут быть аккумуляторы повышенной ёмкости, платёжные терминалы, сканеры штрих-кодов, портативное медицинское оборудование. Показаны изображения прототипов некоторых аксессуаров.

Наконец, компания сообщила, что стремится к максимальной экологичности и ремонтопригодности своих мобильных устройств. Её целью является дать пользователям возможность упростить ремонт и выполнять его самостоятельно.

#смартфоны #hmd
Источник: gizmochina.com
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