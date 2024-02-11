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kosmos_news
Бренд Nokia окончательно ушёл в историю
HMD Global, производитель нынешних сотовых телефонов марки Nokia, дистанцируется от культового бренда.

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Телефоны Nokia имеют богатую историю. В 2007 году — тогда был представлен первый iPhone — Nokia установила рекорд продаж. В то время финская компания продала 437 миллионов сотовых телефонов, то есть покупали около 1,2 миллиона штук в день. 

Изображение из открытых источников

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Однако 2007 год ознаменовал упадок бренда. Nokia потеряла лидирующие позиции на рынке с появлением смартфонов. Лидер рынка мобильных телефонов (бессменный с 1998 года) в 2012 году был вынужден уступить первенство Samsung.

В отличие от конкурентов, Nokia ранее полагалась на собственную операционную систему Symbian. Samsung и другие производители, которые хотели обогнать Apple, преимущественно использовали Android от Google. Партнерство с Microsoft, которая оснастила смартфоны Nokia операционной системой Windows Phone, должно было исправить ситуацию. Однако операционная система Microsoft для смартфонов не помогла бренду.

В конце 2013 года Nokia выставила на продажу свое подразделение мобильных телефонов. Компания планировала сконцентрироваться на своих сетевых технологиях. Microsoft приобрела подразделение сотовых телефонов за 5,5 млрд евро.

Как оказалось, это была неудачная сделка. В Microsoft поглощение не обошлось без разногласий, но тогдашний руководитель компании Стив Баллмер смог настоять на своём. И уже в 2014 году его сменил нынешний генеральный директор Microsoft Сатья Наделла. Через несколько месяцев Наделла инициировал закрытие подразделение Nokia.

В 2016 году марка Nokia вернулась в индустрию мобильных телефонов. Финская компания HMD Global (Human Mobile Devices Global), состоящая в основном из бывших сотрудников Nokia, получила права на товарный знак на 10 лет. К 2020 году они хотели позиционировать себя как ведущего производителя смартфонов. Они хотели выпустить на рынок серию недорогих Android-смартфонов и новые версий некогда популярных «примитивных» сотовых телефонов, таких как 3310.
Изображение: ВикипедияHMD Global выкупила бренд Nokia, вернув его в Финляндию. Это было второе воскрешение бренда. Смартфоны и ретро-телефоны Foxconn производятся в Азии. В феврале 2024 года стало известно, что Nokia, скорее всего, окончательно уйдет в историю.

На своем сайте HMD объявила о ребрендинге и переименовалась в Human Mobile Devices. Все сайты мобильных телефонов, которые ранее находились по адресу nokia.com/phones, теперь перенаправляются на hmd.com. Устройства Nokia в будущем будут продаваться на hmd.com, и страницы поддержки теперь можно найти именно там.

Компания объявила напрямую о прекращении выпуска товаров под маркой Nokia. HMD подчеркивают, что продолжит оказывать полную техническую поддержку устройств Nokia в течение гарантийного срока.

В HMD заявляют, что в будущем сосредоточатся на легко ремонтируемых устройствах, которые являются доступными, надежными, безопасными и быстрыми. Похоже, что смартфоны HMD без бренда Nokia будут продаваться в доступном и среднем ценовом сегменте. Уже появились утечки об устройстве среднего класса со 108-мегапиксельной камерой, у которой сзади надпись HMD вместо Nokia.

Ожидается, что первые телефоны HMD будут представлены на мероприятии Mobile World Congress. Эта выставка достижений в сфере технологий мобильной связи обычно проходит в конце февраля. HMD уже разослала приглашения на пресс-конференцию.

HMD фактически купила лицензию Nokia у Microsoft в 2016 году сроком на 10 лет с возможностью ее продления. Компания, вероятно, уже начинает поэтапный отказ от телефонов Nokia. Лицензия не будет продлена. Теоретически Microsoft могла бы передать лицензию другой компании, которая готова возродить бренд Nokia.

#смартфоны #технологии #nokia #финляндия #история техники #телефлны
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