HMD также подтвердила намерение продолжить производство смартфонов под брендом Nokia

В конце прошлого месяца компания HMD подтвердила свои планы выпустить продукты под своей собственной торговой маркой. Ожидается, что в ближайшее время компания представит не менее 9 новых смартфонов.

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Недавно в сети появилась информация о дизайне и основной камере одной из этих моделей. Теперь же на Geekbench появились еще два смартфона. В базе данных Geekbench появились две модели смартфонов от HMD под кодовыми названиями Legend и Legendpro. Они имеют разный объем оперативной памяти. Оба этих смартфона получат чип Unisoc T606 начального уровня. В модели Legend будет 4 ГБ оперативной памяти, а в модели Legendpro — 8 ГБ оперативной памяти.

Что касается программного обеспечения, оба смартфона будут оснащены Android 14. Вероятнее всего, они предложат стандартную версию Android, аналогичную телефонам под брендом Nokia.

Помимо этих моделей, HMD также планирует выпустить смартфон с 108-мегапиксельной камерой и оптической стабилизацией изображения. Известный информатор Эван Бласс недавно также упомянул еще шесть моделей с кодовыми названиями от HMD.

Две из этих моделей являются упомянутыми ранее Legend и Legendpro. Остальные имеют название Pulse, Pulse+, Pulsepro и Legend. Компания HMD запланировала мероприятие на выставке MWC 2024 25 февраля. Возможно, на этом мероприятии будут представлены некоторые или даже все эти устройства.

Кроме того, стоит отметить, что компания HMD подтвердила свое намерение продолжать выпускать смартфоны под брендом Nokia. Фактически, в 2024 году ожидается выпуск более 17 моделей от данной компании.