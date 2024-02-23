Войти в аккаунт PlayStation можно через смартфон или компьютер без пароля

Для входа в учётную запись PlayStation отныне не придётся каждый раз вводить пароль. Компания Sony представила поддержку ключей доступа для учёных записей PlayStation. Это даёт возможность использовать для входа мобильные устройства или компьютеры, применяя тот же метод, который на них установлен для разблокировки экрана. Это может быть пин-код, отпечаток пальца и лицевая разблокировка. На компьютерах можно связать аккаунт PlayStation с менеджером паролей 1Password.

На своём сайте компания рассказывает о достоинствах ключей доступа, которые снижают вероятность взлома учётной записи. Ключи доступа нельзя раздавать или применять повторно, так что они защищены от утечек данных и фишинга.

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Для настройки ключей доступа нужно перейти в раздел Управление учётной записью > Безопасность, активировать опцию и создать ключ доступа, выполняя указания на экране. С некоторыми аппаратными ключами безопасности могут возникнуть проблемы, поэтому лучшим вариантом является использование синхронизированных ключей доступа для мобильных устройств. Также не рекомендуется применять на Android пин-коды, а вместо этого следует пользоваться iCloud Keychain, Google Password Manager, 1Password и Dashlane. После выполнения настройки ключей доступа можно будет входить с ними в аккаунт на консолях PlayStation 4 и 5. В любой момент ключи доступа можно отключить и вернуться к паролям.