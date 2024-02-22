Кроме того Sony работает над внедрением ИИ, аналогичного технологии Nvidia DLSS

Слухи в интернете говорят о том, что PlayStation 5 Pro, новая версия популярной игровой консоли, будет иметь улучшенные характеристики и поддержку разрешения 4K с частотой кадров в 120 кадров в секунду. Кроме того, по некоторым источникам, Sony работает над внедрением ИИ, аналогичного технологии Nvidia DLSS.

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Пока остается неизвестным, как именно будет работать масштабирование с помощью искусственного интеллекта на PlayStation 5 Pro. Однако, по словам Michael, его реализация, вероятно, потребует некоторой работы со стороны разработчиков. В то же время, улучшение производительности, скорее всего, не потребует особых усилий со стороны разработчиков, особенно для игр, которые уже имеют режимы с поддержкой переменного обновления кадров при частоте 40 кадров в секунду. Большинство сторонних игр для PlayStation 5 уже оснащены подобными режимами, что является хорошим показателем реакции сторонних студий на будущие планы Sony.

Важно помнить, что все вышесказанное основывается на слухах и предположениях, и нужно сохранять определенную долю скептицизма в отношении этих утверждений, особенно пока ничего о PlayStation 5 Pro не было официально подтверждено.