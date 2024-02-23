Пользователи могут настраивать параметры звука и громкость тонов

Компания Sony представила новые беспроводные наушники PlayStation Pulse Elite. Они обеспечивают высококачественное звучание при игре на консоли PS5, а также на других устройствах с поддержкой PlayStation Link и Bluetooth, таких как смартфоны и планшеты.

Гарнитура оснащена планарными магнитными излучателями, которые улучшают аудиотехнологию Tempest 3D AudioTech консоли PS5. Пользователи могут настраивать параметры звука и громкость тонов. Гарнитура также имеет функцию AI Noise Rejection, которая фильтрует фоновые шумы. Она позволяет плавно переключаться между консолью PS5, удаленным плеером PlayStation Portal и ПК/Мac.

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Беспроводные наушники также поддерживают монофонический звук и имеют предустановленные пресеты эквалайзера. Микрофон можно выдвинуть и отключить. Гарнитура имеет кнопку PlayStation Link, которая позволяет быстро открыть меню звука на консоли PS5.