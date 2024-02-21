На практике подобной частоты смены кадров удастся достичь только благодаря технологиями масштабирования

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, ссылаясь на данные нескольких инсайдеров, корпорация Sony планирует позиционировать будущую консоль PlayStation 5 Pro как устройство для гейминга в разрешении 4K со 120 FPS. Достичь подобных показателей, по мнению экспертов, получится лишь с применением агрессивных технологий масштабирования изображения, и, возможно, генерации кадров.

реклама

Консоли текущего поколения в большинстве случаев позволяют играть в разрешении 4K лишь с 30 кадрами в секунду, при этом геймплей далеко не всегда можно назвать плавным и комфортным. Вероятно, PS5 Pro будет использовать одну из вариаций технологии FSR3 от AMD. Также есть возможность, что в используемые в консоли GPU будут интегрированы специализированные аппаратные блоки, подобные тензорным ядрами в видеокартах NVIDIA. Достоверной информации о сроках выхода будущей консоли пока нет, тем не менее, большинство аналитиков сходятся на том, что она может быть выпущена во второй половине 2024 года или в первой половине 2025 года. Что же касается технических характеристик и производительности решения — о них можно только гадать.