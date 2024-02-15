Samsung готовится представить февральское обновление последнего поколения флагманских смартфонов

Смартфоны Samsung Galaxy S24 продаются уже на протяжении нескольких недель, но программное обновление для них до сих пор предложено не было. Обычно производители после релиза стараются выпускать обновления для исправления выявленных проблем. Скоро такое обновление получат и все модели Galaxy S24, о чём сообщила Samsung. Это произойдёт до конца февраля.

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Обычно южнокорейский производитель не говорит о подобных промежуточных обновлениях и уделяет главное внимание крупным обновлениям программной оболочки One UI. На этот раз компания сделала исключение из правила и рассказала, что в разделе Настройки > Дисплей > Дополнительные настройки появится новый ползунок «Яркость».

На аппаратах Galaxy S24 экраны установлены на нейтральную цветопередачу. Смартфоны Samsung прошлых поколений по умолчанию выдавали более яркие изображения. Новый ползунок позволит делать выбор самостоятельно.





Также будут некоторые усовершенствования в работе камер. Это относится к масштабированию, портретной съёмке, ночной, съёмке видео на заднюю камеру. Полный список новшеств не называется. До сих пор пользователи жаловались на задержки при срабатывании затвора, размытые снимки и смещения изображения.