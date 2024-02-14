Функция позволяет просматривать любое видео в галерее в замедленном режиме.

Несколько старых флагманских устройств Samsung получат функцию Instant Slow-Mo на базе искусственного интеллекта Galaxy S24. Об этом сообщил модератор официального форума.

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В сообщении указано, что функцию получат смартфоны Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ и Galaxy Tab S9 Ultra. Функция должна появиться вместе с очередным обновлением программного обеспечения. Она может быть включена в обновление One UI 6.1, которое также принесет множество функций искусственного интеллекта из серии Galaxy S24.

Instant Slow-Mo — одна из некоторых новых функций искусственного интеллекта, которые Samsung представила в линейке Galaxy S24 в прошлом месяце. Она позволяет просматривать любое записанное видео в замедленном режиме, независимо от исходной частоты кадров. Все, что вам нужно сделать, это нажать и удерживать экран во время воспроизведения видео в галерее или встроенном видеоплеере. Устройство использует искусственный интеллект для генерации промежуточного движения между записанными кадрами, чтобы обеспечить плавное замедленное видео.

Как можно заметить, все вышеупомянутые устройства были выпущены в 2023 году и оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Samsung не внедряет эту функцию в модели 2022 года, поскольку для этого требуется мощный графический процессор и NPU. Устройство должно обрабатывать видео со скоростью 60 кадров в секунду за 16,6 миллисекунды для плавного замедленного воспроизведения в реальном времени. Модератор предполагает, что смартфоны серии Galaxy S22 и складные устройства четвертого поколения не смогут сделать это надежно.