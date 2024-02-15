Фотографии можно перевернуть без необходимости переворачивать аппарат Samsung

Зачастую любителям мобильной фотографии приходится переворачивать смартфон вверх ногами, когда они фотографируют людей. Некоторые полагают, что так снимки будут более качественными.

В Samsung считают так же. Об этом говорит появление в приложении Galaxy Enhance-X новой функциональной возможности. На южнокорейском форуме Samsung появилось описание функции под названием «Сдвиг камеры».

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У этой функции есть три раздела, в первую очередь переключатель «Сдвиг камеры». Если его активировать, фотография получится такой, словно вы переворачивали аппарат во время съёмки. Это снижает высоту камеры и вносит корректировки в искажения объекта.

Чтобы получить больший контроль, можно выбрать высоту камеры между низкой, средней и высокой. В приложении говорится, что уменьшение высоты делает ноги людей на снимках длиннее, а головы меньше. Если увеличить высоту, обещано более длинное туловище и более молодое лицо.

Если нажать на иконку «Наклон», можно вручную выбрать среди 10 уровней регулировки наклона. Можно выбирать разные сочетания высоты и наклона.

Нельзя сказать, что фотографии с этими настройками стали радикально другими. Изменения незначительные и больше напоминают фильтры украшений. Пока новшества предлагаются на аппаратах Galaxy S24, но они доберутся и до Galaxy Tab S8 и новее, Galaxy M33 и новее, Galaxy M53 и новее, Galaxy A33 и новее, Galaxy A53 и новее, Galaxy Z Flip 3 и новее, Galaxy Z Fold 3 и новее, Galaxy S21 FE (и наверняка S23 FE), а также в Galaxy S21.