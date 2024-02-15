В прошлом месяце устройство было обнаружено на тестовой платформе Geekbench, а теперь оно снова попало в базу данных в другой конфигурации

За последнее время Samsung Galaxy A35 5G получил ряд сертификатов, что намекает на его скорое появление на рынке. В прошлом месяце устройство было замечено на платформе тестирования Geekbench, а теперь снова обнаружено в базе данных, но уже в другой конфигурации.

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В базе данных Geekbench Samsung Galaxy A35 5G указан под номером модели a356e. Единственное отличие от предыдущего списка состоит в том, что новая версия упоминается с 8 гб ОЗУ. Это отразилось на результате тестирования, где телефон получил более высокие оценки в одноядерных и многоядерных тестах - 1020 и 2973 балла соответственно.

Остальные характеристики, включая процессор и программное обеспечение, остались неизменными по сравнению с предыдущим тестом Geekbench. Galaxy A35 5G оснащен четырьмя ядрами с тактовой частотой 2 ГГц и еще четырьмя ядрами с тактовой частотой 2,40 ГГц, что указывает на использование чипсета Exynos 1380. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 14, которая будет предустановлена.

Согласно информации из предыдущих и последних списков Geekbench, Samsung Galaxy A35 5G будет доступен в вариантах с 6 гб и 8 гб ОЗУ. Устройство также получило сертификацию от FCC, что подтверждает его поддержку быстрой зарядки мощностью 25 вт. На прошлой неделе в сети появились официальные рендеры, на которых показан дизайн смартфона. Также были представлены три цветовых варианта: awesome iceblue, awesome lilac и awesome navy.