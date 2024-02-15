Данное обновление исправляет проблемы с цветопередачей дисплеев смартфонов при переходе в режим повышенной контрастности, а также устраняет нестабильность в работе алгоритмов, предназначенных для обработки изображений.

В среду, 14 февраля, компания Samsung выпустила свое первое обновление, предназначенное для новоиспеченных флагманских устройств серии Galaxy S24, которое принесло с собой ряд некоторых усовершенствований.

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Ранее, от пользователей Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra часто поступали жалобы, связанные с проблемной цветопередачей дисплеев смартфонов при переходе в режим повышенной контрастности. Кроме того, присутствовала некая нестабильность в работе алгоритмов, предназначенных для обработки изображений.

Однако со вчерашнего дня, у пользователей появилась возможность более точной настройки дисплея, путем использования новой функции, позволяющей выбрать уровень яркости и контрастности в зависимости от их предпочтений. Кроме того, Samsung провела оптимизацию функции камеры при различных сценариях, будь-то масштабирование, портретный режим или съемка в условиях плохого освещения.

Надо сказать, что несмотря на эти проблемы, а также несмотря на то, что нынешние флагманы Samsung практически никак не отличаются от прошлогодних, многие западные СМИ считают Galaxy S24 Ultra главным претендент на звание лучшего Android-смартфона, а Galaxy S24 может стать лучшим компактным флагманом 2024 года.