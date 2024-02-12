Samsung Galaxy A35 и A55 могут быть представлены в начале весны

Информация относительно разрабатываемых компанией Samsung смартфонов Galaxy A35 и Galaxy A55 уже появлялась. Теперь известный инсайдер Эван Бласс поделился в Twitter дополнительными изображениями этих бюджетных устройств.

Благодаря этим изображениям можно подробно рассмотреть аппараты спереди и сзади. Показаны модели в чёрном, розовом, белом и зелёном цветовых вариантах.

реклама

В конце минувшего года Samsung представила в серии Galaxy A аппараты Galaxy A15 и A25. В них появилась область под названием Key Island, где размещены кнопки. Такой же участок будет и на новых устройствах.

На правой стороне находятся кнопки громкости и включения устройства. Как и прошлогодние модели, новые аппараты должны быть защищены от влаги.

Galaxy A35 может получить обновлённый внешний вид без U-образного выреза под переднюю камеру. Galaxy A55 должен стать обладателем рамки из алюминия вместо пластика в прошлой версии. Зато корпус Galaxy A35 должен остаться пластиковым.

Про характеристики аппаратов пока не сообщается. Судя по прежним утечкам, процессор у Galaxy A35 будет Exynos 1380, у Galaxy A55 — Exynos 1480. Ёмкость батарей составит 5000 мАч при мощности зарядки 25 Вт.

Если аппараты будут представлены в обычное время года, это должно произойти в марте.