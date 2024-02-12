Samsung получила значительный заказ на 2 нм чипы искусственного интеллекта от неназванного заказчика

Samsung получила значительный заказ на 2 нм чипы искусственного интеллекта от неназванного гиперскалера. Это крупная победа для Samsung, которая имеет передовую технологию производства. Заказчик заключил контракт на производство ускорителей искусственного интеллекта с использованием нового технологического узла 2 нм, который обещает повышение производительности и эффективности по сравнению с современными чипами.

Заказ включает также поддержку HBM и передовую упаковку. Источники предполагают, что заказ могут сделать крупные гипермасштабируемые компании, такие как Google, Microsoft или Alibaba, которые активно развивают возможности в области ИИ. Samsung заявляет, что восстановление спроса в 2023 году на смартфоны, ПК и корпоративное оборудование способствует росту ее литейного бизнеса.

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Кроме того, Samsung планирует выпустить 2 нм планки примерно в 2025 году, что будет повышать энергоэффективность и производительность чипов. Этот заказ укрепляет позиции Samsung в борьбе с TSMC и привлекает внимание других клиентов, таких как Qualcomm.