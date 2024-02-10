Samsung стала первым производителем умных часов, которому было предоставлено такое разрешение от FDA.

Samsung успешно прошла сертификацию FDA для реализации нового функционала распознавания симптомов сонного апноэ на своих устройствах серии Galaxy Watch в Соединенных Штатах. Это стало важным достижением, поскольку Samsung стал первым производителем умных часов, которому было предоставлено такое разрешение от FDA. Предварительно, в октябре 2023 года, Samsung уже получала аналогичное одобрение у себя в Южной Корее.

Сонное апноэ — это состояние, характеризующееся временными остановками дыхания во время сна, что негативно сказывается на качестве сна и увеличивает вероятность возникновения тяжелых заболеваний, включая заболевания сердца. Несмотря на широкое распространение, этот недуг часто нельзя своевременно диагностировать.

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Хотя Samsung не разглашает точный метод обнаружения апноэ во сне. Просто говорится о том, что Galaxy Watch оснащены необходимыми датчиками для мониторинга факторов, связанных с этим заболеванием. Например, умные часы могут точно определять изменения уровня кислорода в крови и частоты сердечных сокращений, что значительно способствует функционированию этой новой возможности. Пользователям необходимо будет носить часы в течение десяти дней и при этом спать, не снимая их, не менее двух ночей, чтобы собрать достаточное количество данных для анализа. После этого результаты можно будет просмотреть в приложении Samsung Health Monitor. Важно отметить, что данная функция предназначена только для лиц старше 22 лет, у которых апноэ во сне еще не было диагностировано.

Обнаружение апноэ во сне – важное дополнение к набору функций мониторинга здоровья Galaxy Watch. Хотя эта функция не заменяет формальный медицинский диагноз, она может помочь спасти жизнь, предварительно выявив апноэ во сне. Известно, что Apple также работает над функцией обнаружения апноэ во сне для своих умных часов. Однако у компании возможны препятствия из-за юридических ограничений, касающихся датчика SpO2. В любом случае, эта функция станет доступна пользователям Galaxy Watch позднее в этом году. Однако, вероятно, она будет поддерживаться только на новых моделях, таких как Galaxy Watch 5 и 6 серий.