Рекордный показатель Apple был превзойдён на $0,03 трлн

Компания Microsoft продолжает стремительно наращивать свою рыночную капитализацию. Пара недель прошли с момента появления новости о том, что Microsoft возглавила гонку капитализации и перевалила за отметку в $3 трлн. Теперь это значение составляет уже $3,12 трлн.

В результате Microsoft является сейчас самой дорогой в мире компанией и при этом превзошла рекорд капитализации Apple в $3,09 трлн, который был поставлен 31 июля 2023 года.

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Если внимательно посмотреть на таблицу первой десятки компаний по капитализации, можно отметить, что технологические компании растут наиболее быстро. Зато капитализация нефтяной компании Saudi Aramco постепенно уменьшается, что не мешает ей сохранять своё положение в тройке самых дорогих компаний мира.