Фанатам платформы пора перестать отрицать очевидное.

После последних заявлений Фила Спенсера, главы Microsoft Gaming, о грядущих изменениях в стратегии игрового подразделения редмондцев внимательные пользователи обратили внимание на дополнительные намёки о расширении экосистемы Xbox. Не нужно расспрашивать инсайдеров, выуживая противоречивые данные, — достаточно просто посмотреть на официальный сайт компании.

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Игроки увидели, что Microsoft немного изменила оформление страниц своих игр на официальном сайте Xbox. Теперь из описаний большинства проектов пропали логотипы Xbox Series X и S, а также Game Pass. На обновлённых страничках пропали логотипы консолей Microsoft и фраза «С первого дня в Xbox Game Pass». На смену им пришли более лаконичные описания «Консоль, PC» с упоминанием Game Pass.

Журналисты профильных изданий оперативно среагировали на замеченные пользователями изменения и проверили, для каких страниц с играми они стали актуальными. Очевидные намёки на переход в мультиплатформу удалось обнаружить на страницах многих эксклюзивов Xbox, включая Senua’s Saga: Hellblade II, Halo Infinite, Avowed, Forza Horizon 5, Hi-Fi Rush и некоторых других. Но старые варианты оформлений остались у Psychonauts 2, Pentiment, Gears 5 и Halo: The Master Chief Collection. Скорее всего, преобразования случится и с ними, но чуть позже.

Фанаты Xbox могут продолжать отрицать очевидное, но, судя по всем данным, на следующей неделе нас действительно ждёт важное заявление Фила Спенсера по поводу тотального ухода в мультиплатформу. Именно тогда глава Microsoft Gaming проведёт мероприятие, в рамках которого расскажет о «своём видении будущего Xbox».