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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
На страницах с играми в цифровом магазине Microsoft пропали логотипы консолей Xbox и Game Pass
Фанатам платформы пора перестать отрицать очевидное.

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После последних заявлений Фила Спенсера, главы Microsoft Gaming, о грядущих изменениях в стратегии игрового подразделения редмондцев внимательные пользователи обратили внимание на дополнительные намёки о расширении экосистемы Xbox. Не нужно расспрашивать инсайдеров, выуживая противоречивые данные, — достаточно просто посмотреть на официальный сайт компании.

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Игроки увидели, что Microsoft немного изменила оформление страниц своих игр на официальном сайте Xbox. Теперь из описаний большинства проектов пропали логотипы Xbox Series X и S, а также Game Pass. На обновлённых страничках пропали логотипы консолей Microsoft и фраза «С первого дня в Xbox Game Pass». На смену им пришли более лаконичные описания «Консоль, PC» с упоминанием Game Pass.

Журналисты профильных изданий оперативно среагировали на замеченные пользователями изменения и проверили, для каких страниц с играми они стали актуальными. Очевидные намёки на переход в мультиплатформу удалось обнаружить на страницах многих эксклюзивов Xbox, включая Senua’s Saga: Hellblade II, Halo Infinite, Avowed, Forza Horizon 5, Hi-Fi Rush и некоторых других. Но старые варианты оформлений остались у Psychonauts 2, Pentiment, Gears 5 и Halo: The Master Chief Collection. Скорее всего, преобразования случится и с ними, но чуть позже.

Фанаты Xbox могут продолжать отрицать очевидное, но, судя по всем данным, на следующей неделе нас действительно ждёт важное заявление Фила Спенсера по поводу тотального ухода в мультиплатформу. Именно тогда глава Microsoft Gaming проведёт мероприятие, в рамках которого расскажет о «своём видении будущего Xbox».

#microsoft #xbox #microsoft gaming
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Microsoft планирует выпустить Starfield и другие Xbox-эксклюзивы на PlayStation 5 — так говорят инсайдеры
Фил Спенсер отреагировал на слухи о выходе Starfield на PS5, пообещав рассказать о будущем Xbox уже на следующей неделе
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