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Аскар_Техник
Капитализация Nvidia увеличилась на 50% с начала текущего года и составила 1,72 трлн долларов
Nvidia стремительно увеличивает рыночную капитализацию, благодаря высокому спросу на продукты ИИ. Несмотря на стабильность Apple и Microsoft, растущий спрос на ИИ-продукты Nvidia может изменить расстановку сил на рынке.

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С начала 2024 года, рыночная капитализация технологической компании Nvidia стремительно растет, оставляя позади таких гигантов, как Amazon и Alphabet. Этот рост обусловлен невероятным спросом на продукты Nvidia, особенно на ускорители искусственного интеллекта.

Согласно данным на 9 февраля 2024 года, капитализация Nvidia увеличилась на 50% с начала текущего года и составила 1,72 трлн долларов. Это делает Nvidia одним из самых быстрорастущих технологических гигантов в мире, который теперь “дышит в шею” конкурентам. В то время как Apple и Microsoft могут оставаться в безопасности на текущий момент, растущий спрос на ИИ-ускорители от Nvidia может изменить ситуацию в ближайшем будущем. Вполне возможно, что рыночная доля этих компаний может сократиться, если спрос на продукты Nvidia продолжит расти. 

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Основная причина такого роста заключается в том, что Nvidia предлагает передовые графические процессоры для искусственного интеллекта (ИИ), которые обеспечивают высокую производительность и эффективность при работе с алгоритмами машинного обучения. В результате, Nvidia становится ключевым игроком на рынке ИИ, и ее позиции продолжают укрепляться.

#nvidia
Источник: bloomberg.com
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