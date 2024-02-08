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Согласно появившейся недавно информации, тайваньский производитель MediaTek хорошо заработал на популярности мобильного процессора Dimensity 9300. По итогам 2023 года доход компании увеличился на 70%, что сделало этот процессор одним из наиболее успешных в истории MediaTek. В последнем квартале нынешнего года на смену ему должна быть представлена система на чипе Dimensity 9400. Переход на техпроцесс 3 нм второго поколения должен сделать успешным и этот чип, позволяя ему конкурировать или даже превосходить Snapdragon 8 Gen 4.
Генеральный директор компании Рик Цай считает, что в этом году её финансовые успехи продолжат улучшаться. В первом квартале значительного роста может не быть, но постепенно по ходу года финансовые успехи MediaTek будут увеличиваться. Чип Dimensity 9300 мог принести компании свыше $1 млрд. Аналитики финансовой компании Morgan Stanley полагают, что доля мобильных процессоров MediaTek в этом году может дорасти до 35%.
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От компании ждут выпуска примерно 20 млн Dimensity 9300, что станет для неё рекордом. Сама компания прогнозов не даёт, но Economic Daily говорит о стимулировании спроса генеративным искусственным интеллектом. Для того, чтобы получить доступ к нему, от потребителей требуется приобретать смартфоны последнего поколения.
Уже были утечки результатов тестирования Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Gen 4, которые показали значительный прирост их многопоточной производительности. Нынешний процессор Snapdragon 8 Gen 3 стоит $200, а модель ему на смену может оказаться ещё дороже. За счёт более низкой цены MediaTek может начать увеличивать свою долю рынка. Однако, промышленное производство на втором поколении техпроцесса TSMC 3 нм обходится недёшево.