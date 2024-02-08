От процессора MediaTek Dimensity 9400 ждут больших свершений

Согласно появившейся недавно информации, тайваньский производитель MediaTek хорошо заработал на популярности мобильного процессора Dimensity 9300. По итогам 2023 года доход компании увеличился на 70%, что сделало этот процессор одним из наиболее успешных в истории MediaTek. В последнем квартале нынешнего года на смену ему должна быть представлена система на чипе Dimensity 9400. Переход на техпроцесс 3 нм второго поколения должен сделать успешным и этот чип, позволяя ему конкурировать или даже превосходить Snapdragon 8 Gen 4.

Генеральный директор компании Рик Цай считает, что в этом году её финансовые успехи продолжат улучшаться. В первом квартале значительного роста может не быть, но постепенно по ходу года финансовые успехи MediaTek будут увеличиваться. Чип Dimensity 9300 мог принести компании свыше $1 млрд. Аналитики финансовой компании Morgan Stanley полагают, что доля мобильных процессоров MediaTek в этом году может дорасти до 35%.

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От компании ждут выпуска примерно 20 млн Dimensity 9300, что станет для неё рекордом. Сама компания прогнозов не даёт, но Economic Daily говорит о стимулировании спроса генеративным искусственным интеллектом. Для того, чтобы получить доступ к нему, от потребителей требуется приобретать смартфоны последнего поколения.

Уже были утечки результатов тестирования Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Gen 4, которые показали значительный прирост их многопоточной производительности. Нынешний процессор Snapdragon 8 Gen 3 стоит $200, а модель ему на смену может оказаться ещё дороже. За счёт более низкой цены MediaTek может начать увеличивать свою долю рынка. Однако, промышленное производство на втором поколении техпроцесса TSMC 3 нм обходится недёшево.