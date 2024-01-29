Snapdragon 8 Gen 4 может появиться раньше привычного срока

Компания Qualcomm совместно со своими производящими мобильные устройства партнёрами в этом году может постараться, чтобы представить флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 4 раньше обычного. Нынешний чип Snapdragon 8 Gen 3 был анонсирован в минувшем октябре. В следующий раз анонс может состояться уже в сентябре.

Тогда же может появиться первый смартфон на этом чипе. Это будет флагманская модель с изгибами экрана с двух сторон, рассказывает инсайдер Digital Chat Station. Производительность вычислительных ядер Oryon заметно вырастет. Уже появлялись результаты тестирования, согласно которым в Geekbench 6 будущий чип на равных противостоит процессору Apple M3 и на 46% превосходит Snapdragon 8 Gen 3 в многоядерных тестах. Ранее появлялась информация о достижении новым процессором тактовой частоты 4 ГГц. Какое при этом будет энергопотребление, не сообщается. Поскольку новый чип не полагается на разработке ARM, у производителей устройств открывается возможность сотрудничать с Qualcomm в поиске баланса между расходом энергии и скоростью работы под конкретные устройства.

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Один из представителей Qualcomm ранее говорил, что Snapdragon 8 Gen 4 подорожает по сравнению с чипом нынешнего поколения. Это может заставить некоторых производителей перейти на процессоры MediaTek Dimensity 9400.

Производители ноутбуков могут начать использовать процессор Snapdragon X Elite, который также обещает заметный прирост производительности.

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