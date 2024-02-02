Dimensity 9400 собирается на равных конкурировать с Snapdragon 8 Gen 4

В своё время появились слухи о том, что будущий процессор MediaTek Dimensity 9400 получит такое же сочетание вычислительных ядер, что и модель Dimensity 9300. Это означает, что экономичные ядра там будут отсутствовать. Теперь один из инсайдеров сообщает, что будет применяться сочетание ядер Cortex-X5 и Cortex-X4. В результате многоядерная производительность может быть на уровне процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который также ожидается ближе к концу года.

Dimensity 9400 будет использовать ядра разработки ARM, в отличие от Qualcomm с её собственными кастомными ядрами. В обоих случаях будет применяться техпроцесс 3 нм TSMC второго поколения, что должно хорошо сказаться на энергопотреблении. Инсайдер Digital Chat Station утверждает, что чип MediaTek тестируют с одним ядром Cortex-X5 и тремя ядрами Cortex-X4, что должно позволить опережать конкурентов в многопоточных задачах.

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Результат многоядерного тестирования в бенчмарке Geekbench 6 составляет около 10000 баллов против 10628 баллов у Snapdragon 8 Gen 4. Это делает два процессора значительно более быстрыми по сравнению с их предшественниками. К тому же они могут оказаться быстрее по сравнению с процессором Apple A18 Pro.

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В одноядерных тестах Apple A18 Pro пока не имеет себе равных, если оценки окажутся достоверными. Остаётся узнать энергопотребление новых процессоров, чтобы понять, будет ли оправданным такой прирост производительности.