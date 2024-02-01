Huawei готовит ряд ноутбуков и собственный процессор для компьютеров

Компания Huawei продолжает развивать свою операционную систему HarmonyOS, что пришлось делать после санкций со стороны США и проблем с доступом к Android. Собственная система Huawei применяется на самых разных устройствах, от смартфонов до бытовых приборов. Один из инсайдеров утверждает, что будет эта система работать и на персональных компьютерах.

Бывший исполнительный директор Huawei Ван Чэнлу в своё время говорил, что система HarmonyOS появится на компьютерах в 2024 году. Таким образом, планы китайского производителя остаются неизменными.

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Также было сказано про процессор Huawei Kirin для ПК. В нём применяются по четыре больших и средних ядра TSV, графический процессор Maleoon 910 и два блока нейронных вычислений для обработки ИИ.

Ещё в этом году Huawei собирается представить несколько ноутбуков. Среди мобильных устройств работа ведётся над системой HarmonyOS Next. Уже выпущена версия для разработчиков, а финальный вариант планируется в четвёртом квартале.

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Huawei серьёзно настроена потеснить на рынке смартфонов в Китае систему Apple iOS уже в этом году.