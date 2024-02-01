Huawei готовится представить ноутбук на процессоре собственной разработки

В ноябре прошлого года появилась информация о разработке складного смартфона Huawei Pocket S2, который обещали представить в декабре. В итоге этого не произошло и теперь аппарат ждут в начале наступившего года. Инсайдер из Китая на этот раз рассказал об очередной дате релиза Pocket S2, а также о появлении вместе с ним ноутбука на процессоре производства Huawei.

Смартфон ожидается 27 февраля. Это означает, что анонс может состояться в рамках выставки Mobile World Congress в Барселоне. Аппарат может быть основан на разогнанном варианте системы на чипе Kirin 9000s. На этом же чипе работают представленные в прошлом году флагманские смартфоны Huawei Mate 60. Остальные характеристики складного смартфона пока остаются неизвестными.

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Также было сказано, что Huawei собирается представить ноутбук. Дата его анонса не называется, но это может произойти одновременно с анонсом складного смартфона.

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Другой инсайдер недавно утверждал, что процессор для ноутбука будет обладать четырьмя большими вычислительными ядрами TSV, четырьмя средними ядрами TSV, графическим процессором Maleoon 910, двумя большими блоками NPU, двумя микроблоками NPU. Максимальный объём оперативной памяти LPDDR5-6400 в ноутбуке может составлять 32 ГБ. Вместимость накопителя будет достигать 2 ТБ, будут два или три разъёма USB 4.0. Естественно, ноутбук будет работать на операционной системе Harmony.