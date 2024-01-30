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Начало продаж смартфонов серии Mate 60 ознаменовало собой возрождение Huawei на рынке смартфонов Китая. Вернуть ведущие позиции во всём мире будет посложнее, но компания наверняка ставит перед собой и такую амбициозную задачу. Уверенности ей может придавать тот факт, что смартфонов серии Mate 60 было куплено свыше 30 млн экземпляров. Этот рекорд был установлен менее чем за полгода.
К сожалению, не говорится о том, какой конкретно смартфон этой серии был наиболее востребованным. Известно лишь, что все они работают на чипе Kirin 9000S, который производится на техпроцессе 7 нм.
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Counterpoint Research ранее опубликовала статистику, согласно которой в октябре лучше всех продавалась модель iPhone 15 Pro. Mate 60 Pro находится в этом списке на втором месте, так что именно данный смартфон может быть самым популярным в серии. Такому успеху не помешали даже проблемы компании SMIC, у которой возникли трудности с процентом выпуска годных чипов с пластин 7 нм.
Согласно имеющимся прогнозам, в этом году Huawei продаст 100 млн смартфонов. Аппаратам линейки P70 предсказывают спрос на 230% выше по сравнению с P60 за счёт обновления основной камеры и других характеристик. Ещё китайский производитель работает над процессором Kirin 9010. Наконец, ожидается линейка смартфонов Mate 70.