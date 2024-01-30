Huawei продолжает возвращать утраченные позиции на рынке смартфонов

Начало продаж смартфонов серии Mate 60 ознаменовало собой возрождение Huawei на рынке смартфонов Китая. Вернуть ведущие позиции во всём мире будет посложнее, но компания наверняка ставит перед собой и такую амбициозную задачу. Уверенности ей может придавать тот факт, что смартфонов серии Mate 60 было куплено свыше 30 млн экземпляров. Этот рекорд был установлен менее чем за полгода.

К сожалению, не говорится о том, какой конкретно смартфон этой серии был наиболее востребованным. Известно лишь, что все они работают на чипе Kirin 9000S, который производится на техпроцессе 7 нм.

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Counterpoint Research ранее опубликовала статистику, согласно которой в октябре лучше всех продавалась модель iPhone 15 Pro. Mate 60 Pro находится в этом списке на втором месте, так что именно данный смартфон может быть самым популярным в серии. Такому успеху не помешали даже проблемы компании SMIC, у которой возникли трудности с процентом выпуска годных чипов с пластин 7 нм.

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Согласно имеющимся прогнозам, в этом году Huawei продаст 100 млн смартфонов. Аппаратам линейки P70 предсказывают спрос на 230% выше по сравнению с P60 за счёт обновления основной камеры и других характеристик. Ещё китайский производитель работает над процессором Kirin 9010. Наконец, ожидается линейка смартфонов Mate 70.