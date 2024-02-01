Samsung с оптимизмом смотрит в 2024 год

Компания Samsung на этой неделе опубликовала финансовые результаты минувшего года, которые оказались не слишком хороши. На протяжении четвёртого квартала подряд наблюдалось падение прибыли, а операционная прибыль по итогам года сократилась на 85%. У Samsung не было результата хуже со времён мирового финансового кризиса в 2008 году.

реклама

Доход по итогам года составил $194 млрд, а операционная прибыль $4,7 млрд. В 2022 году последний показатель был выше почти в семь раз и составлял $32,5 млрд.

Чистая прибыль компании по итогам последнего квартала года сократилась на 74% и составила $4,5 млрд. Подразделение по выпуска чипов понесло значительный убыток, опередив даже негативные прогнозы аналитиков.

От наступившего года ждут продолжения макроэкономической неопределённости, но на рынке памяти и IT ждут увеличения спроса.

Хотя операционная прибыль Samsung падала четыре квартала подряд, доход и операционная прибыль выросли по сравнению с третьим кварталом. Этому способствовал рост цен на память и рост продаж дисплеев для премиальных устройств.

В первом квартале нынешнего года Samsung собирается увеличить прибыль за счёт роста продаж продуктов с высокой добавленной стоимостью. В частности, есть надежда на продажу продуктов с генеративным искусственным интеллектом. Подразделение Samsung Device eXperience (DX) должно расширить функциональность ИИ в составе смартфонов и других потребительских продуктов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее Samsung заявляла, что в этом году собирается удвоить объём производства современных чипов памяти для удовлетворения спроса в сегменте ИИ. В первом полугодии Samsung ждёт умеренного роста прибыли, а во второй половине года более значительного.