Вслед за флагманами Samsung скоро выпустит два доступных смартфона линейки Galaxy A — речь идёт о моделях Galaxy A35 и A55. И сегодня в сети появились новые подробности о новинках.

Не прошло и недели с момента глобальной презентации флагманской линейки Galaxy S24, как представители Samsung объявили о том, что скоро будут представлены доступные новинки в виде Galaxy A35 и A55.

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Информации о них мало, телефоны находятся в базе данных Бюро индийских стандартов. Одна из новинок упоминается на сайте производителя для ОАЭ без указания подробностей. Известно, что вокруг корпуса телефонов установлена металлическая рамка. В 2 моделях предусмотрена батарея на 5 000 мАч с поддержкой 25-ваттной зарядки. При умеренном использовании заряда должно хватить больше чем на день.

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Фотографии на Galaxy A55 можно делать на тройную камеру с датчиками в 5, 12 и 50 мегапикселей, разрешение фронтальной камеры составляет 32 мегапикселя. Основой устройства является чип Exynos 1380. На базе этого же чипа будет работать Galaxy A35. Больше о технических характеристиках телефонов неизвестно. Также Samsung не дает знать, когда именно будет проведена презентация телефонов, и сколько они будут стоить.