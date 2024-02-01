Ожидается, что новая модель будет значительно дешевле Z Fold 6

Как сообщает авторитетный источник информации Роланд Квандта, Samsung планирует представить новое складное устройство линейки Galaxy Fold. Новинка будет позиционироваться как устройство среднего класса в сфере складных смартфонов. В будущем у Samsung появятся несколько новых моделей, включая SM-F956 (Fold 6) и SM-F741 (Flip 6), также стоит отметить SM-X828, который ожидается как Galaxy Tab S10+.

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Известно, что Samsung намерена выпустить более доступную модель в линейке Galaxy Fold, чтобы конкурировать с китайскими складными устройствами. Они предлагают более низкие цены, более тонкий дизайн и улучшенные характеристики камеры. Ожидается, что новая модель будет значительно дешевле Z Fold 6.

Изначально предполагалось, что новый и не дорогой смартфон Samsung будет называться Galaxy Z Fold FE, однако сейчас появилась информация, что он будет называться Fold A.

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Как сообщается, в этом году Samsung отказалась от выпуска серии Z Fold FE или Z Fold A, чтобы не навредить продажам Z Fold 6. Ожидается, что компания также применит методы экономии производственных затрат, изученные при разработке более дешевого складного устройства. Это дает надежду на то, что новая модель будет продаваться по более доступной цене.