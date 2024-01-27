Рынок умных часов теряет производителя качественных моделей

Компания Fossil является одной из тех, которые выпускают умные часы уже достаточно давно, и получалось у неё неплохо. У этого производителя было несколько предложений для тех, кому нужна не только продвинутая функциональность, но и привлекательный внешний вид часов. Бренд Fossil специализируется на модных аксессуарах, что проявляется и в часах. Всё это в прошлом, поскольку компания заявила об уходе с рынка умных часов.

На протяжении многих месяцев Fossil не анонсировала часов на Wear OS. Представитель компании в интервью сообщил о стратегическом решении уйти с рынка, который за последнее время сильно поменялся.

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Таким образом, шестое поколение смарт-часов Fossil оказывается последним. Ранее выпущенные часы будут получать программную поддержку на протяжении минимум пары лет.

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В последние годы на платформе Wear OS количество производителей часов выросло. Fossil была одной из компаний, которая не относится к категории технологических. Остаются предложения от брендов вроде Tag Heuer, но эти часы значительно дороже. Недавно сообщалось, что Google и Samsung в настоящее время работают сразу над двумя следующими версиями Wear OS, поэтому недостатка предложений умных часов на этой платформе в ближайшее время быть не должно.